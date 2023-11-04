Патрушев сообщил о снижении уровня террористической активности в РФ до минимума

По словам секретаря Совбеза РФ, таких результатов удалось добиться, благодаря запущенной президентом Владимиром Путиным масштабной работе по противодействию терроризму

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Уровень террористической активности в России к 2022 году снизился до минимальных значений. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

По его словам, таких результатов удалось добиться, благодаря запущенной президентом РФ Владимиром Путиным масштабной работе по противодействию терроризму. "Как следствие, к 2022 году до минимальных значений снизился уровень террористической активности в стране", - указал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что после того, как Путин занял пост президента в 2000 году, главные усилия он сосредосточил на стабилизации внутренней жизни страны. Так, принятые в тот период решения главы государства были направлены на пресечение деятельности бандформирований и их спонсоров, восстановление конситуционного порядка на Северном Кавказе. "Это позволило выровнять ситуацию, обеспечить территориальную целостность государства, не допустить распространения терроризма на другие регионы России", - указал Патрушев.

Секретарь Совбеза процитировал и слова главы государства, которые тот произнес на расширенном заседании правительства РФ в сентябре 2004 года после захвата заложников в школе Беслана: "Противодействие терроризму должно стать общенациональным делом".