Патрушев: Россия предложила миру новый цивилизационный выбор

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия во главе с президентом Владимиром Путиным предложила миру новый цивилизационный выбор в противовес Западу, и этот путь поддерживает все больше стран, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Россия же во главе с нашим лидером предложила в противовес Западу цивилизационный выбор, основанный на сохранении национального суверенитета, взаимном уважении, равноправном партнерстве, традиционных семейных ценностях, защите религиозных устоев и прав верующих, а также на общепринятых нормах морали, нравственности и социального поведения", - указал он.

Патрушев подчеркнул, что Москва не приемлет деструктивную идеологическую повестку, продвигаемую Западом без учета особенностей других культур. И в мире, добавил он, "ширится поддержка этого выбора".