Патрушев заявил, что западные советники в 1990-е годы хотели устроить хаос в России

Одновременно с этим, по словам секретаря Совбеза РФ, использовались и дополнительные рычаги давления в виде агрессивного продвижения НАТО на восток, поддержки экстремизма и радикальных религиозных группировок

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Западные советники в 1990-е годы наводнили Россию, при этом они стремились устроить в стране хаос и ввести в ней внешнее управление. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Иностранные советники, которые [в 90-е годы] наводнили Россию, поощряли сепаратизм, навязывали долговые путы и кабальные международные обязательства. Запад делал ставку на стимулирование хаоса и введение внешнего управления страной", - сказал секретарь СБ РФ.

Одновременно с этим, по его словам, использовались и дополнительные рычаги давления в виде агрессивного продвижения НАТО на восток, поддержки экстремизма и радикальных религиозных группировок.

Кроме того, "инспирировалась волна шельмования Русской православной церкви и традиционного ислама", а для разложения духовных устоев "пропагандировались разного рода пороки". Патрушев также отметил, что в 1990-е годы была разрушена отечественная система образования и воспитания, велось деструктивное воздействие на российскую молодежь с использованием информационных технологий.

В целом же, заключил секретарь СБ РФ, "итогом десятилетия безоглядных либеральных реформ стало сползание России до уровня слаборазвитых стран едва ли не с полной утратой своего политико-экономического суверенитета". Россия в 1990-е годы, по словам Патрушева, становилась слабой страной с массовой бедностью, усиливающейся социальной несправедливостью, неспособностью содержать армию, силовые структуры, платить зарплаты бюджетникам. "В мире с ней практически перестали считаться", - указал он.