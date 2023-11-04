4 ноября, 09:50,
обновлено 4 ноября, 09:50
Международная выставка-форум "Россия"

Патрушев сравнил продвигаемый Западом "порядок" с гитлеровским

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах", созвучен с гитлеровскими лозунгами, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Важным направлением деятельности в рамках нового многополярного мироустройства является сотрудничество с дальним зарубежьем. Президент неоднократно подчеркивал, что мир вступил в эпоху цивилизационного разнообразия. Западу не удастся вынудить человечество жить по выгодному Лондону и Вашингтону так называемому "порядку, основанному на правилах". Обратите внимание, "новый порядок"! Как это созвучно с гитлеровскими лозунгами!" - заметил он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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