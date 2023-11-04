Патрушев заявил, что РФ всегда давала мощный отпор попыткам извне разрушить государство

По словам секретаря Совбеза РФ, природные, духовные и людские богатства России, ее огромная территория вызывали и будут вызывать зависть и алчность недругов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия во все времена успешно отражала внешние атаки на свой суверенитет в разных сферах, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Великость России Европу всегда страшила. Поэтому целью внешних врагов во все времена было разрушение нашего государства. Они не могли мириться с ситуацией возвышения Третьего Рима - Москвы", - сказал он.

По словам Патрушева, природные, духовные и людские богатства России, ее огромная территория вызывали и будут вызывать зависть и алчность недругов. "Это регулярно проявлялось в попытках враждебного идеологического воздействия, обмана, политических интриг, экономического закабаления и прямой агрессии", - перечислил он.

"Таким поползновениям всегда давался мощный отпор", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Он напомнил о победе над немецкими рыцарями в Ледовом побоище на Чудском озере, а также о победе над французами в Отечественной войне 1812 года и об уничтожении нацизма в 1945 году. "И в одном, и в другом случае им служила практически вся Европа", - заметил Патрушев.