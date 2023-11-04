Патрушев заявил, что РФ считает безусловным приоритетом отношения с ближайшими соседями

Секретарь Совбеза указал на особые отношения России с Белоруссией, с которой совместно активно развивается Союзное государство

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Москва считает для себя безусловным приоритетом развитие отношений с ближайшими соседями, в том числе с Минском, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Особые отношения у нашей страны с братской Белоруссией, с которой совместно активно развивается Союзное государство - уникальное объединение, в рамках которого достигнута глубокая интеграция всех сфер жизнедеятельности двух стран при сохранении национального суверенитета. Взаимоотношения с нашими ближайшими соседями - безусловный приоритет Российской Федерации", - указал он.