Патрушев: никакие санкции не могли повлиять на выбор русских на Украине быть с Россией

Как заявил секретарь Совбеза РФ, с устроенным украинскими неонацистами геноцидом русских нельзя было мириться

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Никакие санкции не были способны повлиять на выбор русских людей на Украине быть вместе с Россией. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Он подчеркнул, что с устроенным украинскими неонацистами геноцидом русских нельзя было мириться. "Поэтому многомиллионное население исконно русских регионов однозначно высказалось за воссоединение с Россией. И мы их поддержали. И никакие санкции не могли повлиять на осознанный выбор наших братьев", - заявил Патрушев.

По его словам, "нацистская сущность киевского режима и замазанных его поддержкой стран западной коалиции подтвердили правоту данного решения". "Киев полностью игнорирует нормы международного права. Не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и нанесения ущерба Российской Федерации", - указал Патрушев.

Он напомнил, что наиболее резонансными из них стали подрывы газопроводов "Северный поток", Крымского моста, Каховской ГЭС, ракетные обстрелы Запорожской АЭС, атаки беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС, объекты гражданской инфраструктуры, а также вооруженное нападение украинских диверсионно-террористических групп на приграничные поселки.