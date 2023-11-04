Посетителям выставки "Россия" вручают паспорта туриста "Серебряного ожерелья России"

Представители регионов СЗФО поставили первые печати в паспорта туриста и пригласили посетителей не только прийти на стенды своих территорий, но и приехать в регионы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Паспорта путешественников по маршруту "Серебряного ожерелья России", объединившему 11 регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), вручают посетителям выставки-форума "Россия", развернутой на ВДНХ в Москве. Посетившим павильоны всех участников проекта вручаются подарки, сообщили организаторы.

"Паспорт туриста Серебряного ожерелья России" - это специальная программа поощрения путешествующих по Северо-Западу России, действующая в рамках межрегионального проекта "Серебряное ожерелье России" с 2019 года. Турист берет с собой в путешествия "паспорт" и ставит в нем штамп, подтверждающий посещение каждого региона в туристско-информационных центрах. Собравшему отметки всех 11 субъектов вручается подарок в регионе, где ставится последняя отметка. На выставке-форуме "Россия" такие штампы можно собрать, посетив павильоны регионов - участников проекта и получить подарок на тех же условиях.

"Сегодня в рамках международной выставки-форума "Россия" мы даем старт такому познавательному квесту по регионам - участникам проекта. Посетитель выставки может получить паспорт проекта на стенде одного из регионов. Проходя квест, он перемещается от одного региона к другому. По мере посещения новых регионов путешественник не только коллекционирует печати, но и получает уникальную информацию о культурных и туристских объектах. <...> Путешественнику, который соберет печати всех 11 регионов, вручается подарок в регионе, в котором ставится последняя печать", - сказали организаторы, открывая проект на ВДНХ.

Представители регионов СЗФО, участвующих в выставке "Россия", поставили первые печати в паспорта туриста и пригласили посетителей не только прийти на стенды своих территорий, но и приехать в регионы. "Мы хотим обратить внимание, что проект "Серебряное ожерелье России" - это проект, который направлен на сотрудничество регионов, а не конкуренцию. Мы уверены, что турпродукт будет интереснее, если турист посетит несколько регионов", - сказал на церемонии заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. Он представил туристические объекты области, в частности Выборг как крепостной город, экологические тропы.

О достопримечательностях Карелии рассказал глава региона Артур Парфенчиков. Он напомнил об уникальном историко-архитектурном музее "Кижи", являющемся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и отметил, что задача проекта "Серебряное ожерелье России" - "связать туристические маршруты, объединенные самой историей" страны. Об исторических, природных достопримечательностях и инфраструктуре туризма рассказали также представители Новгородской, Калининградской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Коми, Санкт-Петербурга.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.