Около 4 млн пользователей из новых регионов РФ зарегистрировались в VK

Гендиректор компании Владимир Кириенко сообщил, что количество пользователей постоянно растет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 4 млн пользователей из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей зарегистрированы в VK. Об этом в ходе федерального просветительского марафона "Знание", который проходит в рамках выставки-форума "Россия" сообщил гендиректор компании Владимир Кириенко.

"У нас сегодня около 4 млн пользователей в новых регионах", - сказал Кириенко.

Он отметил, что количество пользователей постоянно растет. "Мы видим большую активность и желание детей и подростков из новых регионов познавать что-то новое и интересное", - добавил он.

VK никогда ранее не раскрывал данные по пользователям в новых регионах.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.