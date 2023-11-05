Председатель КС считает, что главным в России должно быть равенство перед судом и законом

По словам Валерия Зорькина, возникает много ситуаций, высвечивающих коррупцию и неравенство в этой сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин считает главным то, что в России должно обеспечиваться с правовой точки зрения действительное равенство всех граждан перед судом и законом. Несмотря на то, что эти принципы декларируются в Конституции, возникает много ситуаций, высвечивающих коррупцию и неравенство в этой сфере, заявил он, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Что главное в жизни страны должно быть с правовой, конституционной точки зрения. В Конституции ведь много, о чем сказано. Но мне кажется, самым главным ядром в Конституции является равенство всех перед законом и судом. <…> Казалось бы, мы живем по этим правилам, это действует все. Но когда случаются всплески, подчеркивающие явное это неравенство, явную, вызывающую коррупцию, то, конечно, это проецируется на все общество и государство", - полагает Зорькин.

В качестве примера злоупотреблений он привел историю с экс-председателем Ростовского областного суда, в отношении которой этой весной было возбуждено уголовное дело по семи эпизодам получения взятки и принуждения коллег к принятию заранее оговоренных решений. При этом к борьбе с коррупцией и другими проблемами в судебной системе нужно подходить взвешенно, считает Зорькин.

"Как иначе рассмотреть эту чудовищную ситуацию, которая случилась в Ростовском суде, когда председатель суда возглавляла, надо сказать, комиссию по этике в совете судей. Конечно, мы не должны уходить от этого. Но мы не должны через увеличительное стекло выискивать эти недостатки и забывать о том, что все же очищение идет, работает право и суд", - добавил он.

Судебная система в России продолжает работать, и люди активно идут в суды для решения своих споров и защиты своих прав и интересов, что свидетельствует о ее востребованности и определенном уровне доверия к ней. Конституционный суд РФ также прилагает усилия для устранения недостатков всей системы и обеспечения действительного равенства всех перед судом и законом, подчеркнул Зорькин.

"Если вы считаете, что суд вообще прогнил полностью, то как объяснить, что в нынешнее время в суде рассматривается 35 млн дел? Значит, люди идут. И что же, все там прогнило что ли? Это просто уже невозможно. Поэтому, мне кажется, здесь надо подходить взвешенно, осторожно, с пониманием дела. В этой плоскости находится и Конституционный суд, по отстаиванию права и равенства всех перед законом, судом, равноправия", - добавил председатель КС РФ.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.