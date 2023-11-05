На выставке "Россия" на ВДНХ пройдет прием заявок в экспедиции РГО

Также на стенде можно увидеть дневник Николая Миклухо-Маклая и записную книжку Григория Грум-Гржимайло, фотографии и рисунки из экспедиций

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) предлагает посетителям Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, оставить заявки на участие в экспедициях, увидеть редкие карты, дневники и личные вещи путешественников. Об этом сообщает пресс-служба общества.

"Посетители стенда РГО в павильоне С-2 могут познакомиться с историей географических открытий, с биографией великих исследователей, с текущими проектами общества, а также подать заявку на участие в экспедиции. На стенде можно увидеть дневник Николая Миклухо-Маклая и записную книжку Григория Грум-Гржимайло, фотографии и рисунки из экспедиций, участники которых наносили на карту новые географические объекты, изучить уникальные материалы из современных экспедиций общества", - говорится в сообщении.

Среди экспонатов в интерактивной книге есть настоящие памятники отечественной картографии: первый полный атлас Российской империи 1745 года, атлас первого русского кругосветного путешествия под редакцией Ивана Крузенштерна, атлас по итогам Первой русской антарктической экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

"В кинотеатре виртуальной реальности можно окунуться в потрясающую природу нашей страны, стать участником экскурсии по историческому зданию штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге, послушать лекции по географии, которые прочтут Петр Семенов-Тян-Шанский, Юлий Шокальский, Николай Миклухо-Маклай. На интерактивной карте можно выбрать любой российский регион и посмотреть фотографии, которые были сделаны участниками фотоконкурса "Самая красивая страна". В кинозале каждый день проходит показ фильмов", - рассказали в обществе.

Кроме того, на стенде размещается Вавиловский плантариум с живыми растениями из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, всего 12 видов. Во время работы выставки-форум "Россия" все желающие могут вести наблюдения за растениями, используя портал и приложение проекта РГО "Окружающий мир".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

Об обществе

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня РГО насчитывает более 22 тысяч членов в России и за рубежом, отделения общества открыты во всех регионах России.