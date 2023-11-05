Кириенко: обход всей выставки-форума "Россия" может занять до шести дней

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что главным богатством России являются люди, поэтому будущее страны зависит от молодого поколения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Обход всех павильонов международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ и знакомство с достижениями регионов может занять до пяти-шести дней. Об этом на церемонии вручения премий финалистам конкурса "Большая перемена" в "Артеке" сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Вчера на Выставке достижений народного хозяйства в Москве открылась уникальная выставка "Россия", куда все 87 регионов страны, все министерства и ведомства, все крупные компании привезли все, <…> что является предметом гордости для каждого региона, для каждой отрасли, компании. Там очень много всего, и ее невозможно пройти ни за один день, ни за два, ни за три. <…> Мы попробовали подсчитать, и так дней пять-шесть надо, чтобы полностью ее пройти", - сказал он.

Кириенко отметил, что главным богатством России являются именно люди, поэтому будущее страны на самом деле зависит от молодого поколения. Он признался, что как гражданин испытал на выставке огромное чувство гордости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ призвал молодежь мечтать и делать свою мечту целью, добиваясь ее, чтобы впоследствии достижениями каждого могла гордиться страна. "Главное, что хочу вам пожелать, - это смелости мечты, ведь вы живете в удивительной стране", - добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".

О конкурсе "Большая перемена"

Со 2 по 6 ноября в Международном детском центре "Артек" проходит финал всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Для участия в финале приехали 1,5 тыс. школьников из всех регионов России.

"Большая перемена" - конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Он является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 млн детей, подростков и наставников.