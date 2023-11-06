6 ноября, 10:10
Международная выставка-форум "Россия"

Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина

Министр иностранных дел России высказался за то, чтобы "оставить этот вопрос на рассмотрение каждого отдельного общества - школы или университета"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не усматривает ничего страшного и разрушительного в традициях, которые приходят с Запада, в том числе в Хеллоуине.

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"Не усматриваю чего-то разрушительного в тех или иных традициях, которые приходят с Запада, - отметил он на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия". - Главное, чтобы эти традиции не воспринимались как довлеющие над нашей историей, над нашими праздниками, над нашими традиционными формами отмечать памятные события".

Коснувшись объявленного на днях в некоторых российских школах запрета на празднование Хеллоуина, глава внешнеполитического ведомства высказался за то, чтобы "оставить этот вопрос на рассмотрение каждого отдельного общества - школы или университета".

"Не вижу в Хеллоуине ничего такого страшного, кроме того, что иногда, если верить западным фильмам, под прикрытием хеллоуинских традиций совершаются кровавые преступления. Надеюсь, что нам это не грозит", - добавил Лавров. 

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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