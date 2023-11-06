Навка и Михалков расскажут об истории нефти в павильоне "Роснефти" на выставке "Россия"

Народный артист России и олимпийская чемпионка в танцах на льду проведут экскурсии для детей в качестве аудиогидов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" запустила аудиогиды для детей и взрослых по своему павильону на выставке "Россия", интерактивную экскурсию проводят режиссер, актер, народный артист России Никита Михалков, а также олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяны Навка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для того, чтобы прослушать экскурсию, необходимо со своего смартфона отсканировать QR-код, находящийся при входе в павильон компании.

"Экскурсию для самых маленьких - аудиогид (4+) по павильону компании "Роснефть" - ведет Татьяна Навка. Для детей постарше и взрослых - Никита Михалков", - отмечается в сообщении.

Никита Михалков в течение 37 минут рассказывает о развитии нефтяной отрасли страны, становлении компании "Роснефть", ее проектах и инициативах.

Татьяна Навка во время своей экскурсии по тематическим зонам экспозиции "Роснефти" расскажет детям, откуда берется нефть, о способах ее добычи и процессе бурения, поведает о том, сколько окружающих нас предметов сделано с использованием черного золота, и правда ли, что нефть бывает не только черного цвета. Также Навка расскажет, зачем нужна наука будущего - генетика, почему надо считать моржей в Арктике или изучать шерсть белых медведей. Павильон "Роснефти" на ВДНХ открылся 4 ноября. Экспозиция компании, помимо инновационных интерактивных экспонатов, предлагает посетителям разнообразную программу выступлений артистов из регионов присутствия НК "Роснефть".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.