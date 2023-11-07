В Забайкалье вылет самолета перенесли на два дня из-за снегопада

Для уборки снега в 11 районах региона и Чите задействовали более 30 единиц техники

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Авиарейс из Читы в отдаленное село Юмурчен в Тунгокоченском районе Забайкальского края перенесли на два дня из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"По погодным условиям перенесен авиарейс Чита - Юмурчен. В пункте прибытия идет снег. Вылет запланирован на 9 ноября", - говорится в сообщении со ссылкой на и.о. министра Игоря Дубровина.

Уборка снега с дорог ведется в 11 районах Забайкалья и Чите. Задействовали более 30 единиц специализированной дорожной техники.

Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы "Байкал" в Забайкалье перекрыли для движения большегрузного и пассажирского транспорта. По обновленным данным ФКУ Упрдор "Забайкалье", ограничение будет действовать до 18:00 (12:00 мск).