СМИ: индонезийская больница в Газе без поставки топлива прекратит работу через сутки

Больница в Бейт-Лахии стала одним из трех госпиталей, территории которых 3 ноября бомбили израильские ВВС во время отправки машин скорой помощи, перевозивших раненых палестинцев через КПП "Рафах" на лечение в Египет

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Индонезийская больница, расположенная на севере сектора Газа, прекратит свою деятельность уже через сутки, если не будет обеспечена топливом и электричеством. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

"Работа медицинского учреждения будет полностью остановлена через 24 часа, если не будет доставлено топливо и не будет возобновлена подача электричества", - сообщили телеканалу представители индонезийской больницы.

Индонезийская больница, находящаяся в населенном пункте Бейт-Лахия на севере палестинского анклава, стала одним из трех госпиталей, территории которых 3 ноября бомбили израильские ВВС во время отправки от больниц машин скорой помощи, перевозивших раненых палестинцев через КПП "Рафах" на лечение в Египет. Тогда в результате израильской атаки въезда в госпиталь "Аш-Шифа" были убиты не менее 15 человек.

По утверждению Армии обороны Израиля, машины скорой помощи нередко использовалась сторонниками палестинского движения ХАМАС, в том числе для переброски боевиков и оружия. Израильская сторона также уверяет, что многие госпитали, в том числе и индонезийская больница в Бейт-Лахии, являются полевыми штабами радикальных группировок, и в подземных укрытиях, устроенных в подвальных помещениях больниц, могут укрываться их лидеры.