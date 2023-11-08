Поставки в регионы препаратов по госконтрактам для ВИЧ-пациентов продолжаются

Минздрав прорабатывает возможность их дополнительной закупки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Поставки в регионы РФ закупаемых по госконтрактам препаратов для ВИЧ-инфицированных продолжаются. Также Минздрав России прорабатывает возможность их дополнительной закупки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщество пациентов с гепатитом С сообщила, что в РФ существует проблема с лекарствами для россиян, инфицированных сочетанием вирусов гепатита С и ВИЧ. По данным профильной НКО, в 2023 году бесплатную терапию получат от государства лишь 2,5 тыс. таких пациентов, хотя их в стране около 300 тыс..

"По всем государственным контрактам ведутся поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации, а также прорабатывается вопрос дополнительной закупки лекарственных препаратов для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С уже до конца 2023 года", - говорится в распространенном сообщении.

В министерстве также отметили, что в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 2,662 млрд рублей ежегодно на обеспечение лекарственными препаратами лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании вирусами гепатита B и C. "Соответствующие предложения о выделении дополнительных средств проработаны Минздравом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах дополнительных доходов от индексации акцизов на сигареты и папиросы. Это позволит дополнительно увеличить охват пациентов терапией", - добавляется в сообщении.