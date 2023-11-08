Бортпроводники севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" вернулись к полетам

Все сотрудники успешно прошли осмотр у авиационных врачей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Бортпроводники самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего 12 сентября в поле в Новосибирской области, допущены к дальнейшим полетам. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Кабинный экипаж рейса U-1383 рейса Сочи - Омск, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле, приступил к выполнению полетов. Перед этим все бортпроводники успешно прошли осмотр у авиационных врачей. Бортпроводники сдали кардиограмму, клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям", - говорится в сообщении.

12 сентября Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку, направлялся из Сочи в Омск и ранее запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Позже в ГУ МЧС сообщили, что судно село на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

За медицинской помощью обратились пять человек. Пассажиров доставили на поезде в Омск. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, СК на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.