В Псковской области число случаев заражения ковидом за неделю выросло вдвое

В регионе зафиксировали 119 случаев

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Псковской области за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза: медики выявили 119 жителей с этой инфекцией. Больше всего инфицированных зафиксировано в Пскове.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Псковской области зарегистрировано 119 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Пскове - 80 случаев. Четыре случая заболевания протекали в форме пневмоний", - указано в сообщении.

При этом неделю назад в регионе было зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 35 в Пскове.