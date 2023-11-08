8 ноября, 09:42
Пандемия COVID-19

В Псковской области число случаев заражения ковидом за неделю выросло вдвое

В регионе зафиксировали 119 случаев

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Псковской области за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза: медики выявили 119 жителей с этой инфекцией. Больше всего инфицированных зафиксировано в Пскове.

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Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Псковской области зарегистрировано 119 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Пскове - 80 случаев. Четыре случая заболевания протекали в форме пневмоний", - указано в сообщении.

При этом неделю назад в регионе было зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 35 в Пскове. 

Теги:
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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