8 ноября, 14:36

Каспарова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Штраф составил 40 тыс. рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд признал виновным Каспарова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление в уполномоченный орган сведений, предоставление которых обязательно в соответствии с законодательством РФ об иноагентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей ", - сказали в суде.

Министерство юстиции РФ ранее внесло Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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