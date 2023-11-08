Каспарова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Штраф составил 40 тыс. рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Каспарова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление в уполномоченный орган сведений, предоставление которых обязательно в соответствии с законодательством РФ об иноагентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей ", - сказали в суде.

Министерство юстиции РФ ранее внесло Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.