На выставке-форуме "Россия" представили VR-аттракцион о новосибирских ученых

Как сообщили разработчики, посетители смогут погрузиться в анимированную историю Академгородка в форме космических приключений

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Визуальный аттракцион для детей, в который можно погрузиться с помощью шлема дополненной реальности, представили на стенде Новосибирской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Маленькие посетители смогут погрузиться в анимированную историю новосибирского Академгородка в форме космических приключений, сообщил ТАСС один из разработчиков аттракциона, продюсер контента Фридрих Ку.

"Основным требованием было увлечь детей наукой и рассказать, что Новосибирск славится учеными мирового уровня. По сценарию происходит авария на новосибирской космической станции. Мыши-космонавты просят зрителя лететь в новосибирский Академгородок, найти знаменитого на весь мир мышиного профессора и убедить его срочно лететь в космос и спасти станцию", - сообщил собеседник агентства.

Разработчик пояснил, что в дальнейшем VR-аттракцион переносит зрителя от МКС к Земле, прямо к новосибирскому Академгородку и облетает один за другим три кластера, из которых состоит городок: научный, образовательный и промышленный. В финале оказывается, что профессор все это время был у себя в кабинете. "Он занимается своим любимым делом - вяжет громадную хромосому для получения огромного куска сыра, который по его задумке должен решить проблему мышиного перенаселения Земли, устранить проблему глобального потепления и восстановить озоновый слой", - добавил разработчик, уточнив, что просмотр истории занимает три минуты.

Прообразом главного героя стал памятник лабораторной мыши, вяжущей ДНК, который находится в новосибирском Академгородке. Он символизирует благодарность ученых мышам, которых использовали при научных открытиях в области генетики.

Международная выставка-форум "Россия" началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.