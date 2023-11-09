РФ и Казахстан договорились развивать взаимодействие в сфере климатического регулирования

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан договорились вместе бороться с последствиями экологических катастроф и развивать взаимодействие в области климатического регулирования. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита главы российского государства Владимира Путина в Астану.

"Осуществлять кооперационные климатические проекты, в том числе в целях защиты окружающей среды Каспийского моря и трансграничных водотоков. Сообща содействовать преодолению последствий экологических катастроф и чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами и создающих угрозу для населения двух стран. Развивать взаимодействие в области климатического регулирования", - указывается в документе, размещенном на сайте Кремля.