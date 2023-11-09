Путин и Токаев обсудили ход создания международной организации по русскому языку

По словам президента РФ, создание такой организации предоставит конкурентные преимущества для России и Казахстана

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Казахстан обсудил с лидером этой страны Касым-Жомартом Токаевым реализацию инициативы по созданию международной организации по русскому языку.

Выступая с заявлением для СМИ по итогам российско-казахстанских переговоров, президент РФ сказал: "Разумеется, в ходе переговоров мы обсудили и вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в частности, ход реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире".

По словам Путина, создание такой организации предоставит конкурентные преимущества для обеих стран. "Владение русским языком на постсоветском пространстве создает дополнительные хорошие условия для взаимодействия, потому что отсутствие такого языка межгосударственного общения, безусловно, является препятствием для контактов, а если этого препятствия нет, то <…> это создает хорошие конкурентные преимущества", - указал президент РФ.

Он обратил внимание, что открытие международной организации по русскому языку - "это не формальные вещи", а идея казахстанского лидера. Путин рассказал, что ранее на одном из мероприятий Токаев подошел к нему и сказал: "Слушай, у меня такая идея, такое предложение". Как признался глава российского государства, это было довольно неожиданно. "Неожиданно, но не только приятно, но и очень полезно для развития нашего сотрудничества в практическом плане", - подчеркнул Путин.

Международная организация по русскому языку

Договор об учреждении международной организации по русскому языку подписали на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. С инициативой о создании такой структуры выступил президент Казахстана. Российский лидер предложил разместить штаб-квартиру организации по русскому языку в Сочи. Он также выражал надежду на оперативный запуск ее функционирования.