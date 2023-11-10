Путин: сотрудники МВД должны помогать в нормализации жизни жителей новых регионов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД должны работать в новых регионах таким образом, чтобы помогать в нормализации жизни, а также укреплять веру людей в верховенство закона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

Глава государства указал, что работа ведомства особенно важна в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожкой и Херсонской областях, где помощь сотрудников МВД людям, участие в решении юридических, социальных и других проблем "бывают просто незаменимы".

"Наши граждане видят в вас свою защиту и опору, и ваш долг - сделать все необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости, тем самым внести значимый, весомый вклад в налаживание нормальной жизни на освобожденных землях", - сказал президент.

Путин добавил, что с появлением новых угроз национальной безопасности возрастают требования к личному составу МВД. "Это означает, что каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном участке, максимально полно использовать имеющийся оперативный, процессуальный, технический потенциал для четкого и своевременного решения поставленных задач", - указал президент.

Он подчеркнул, что приоритеты деятельности ведомства "были и остаются неизменными". "Это, прежде всего, защита прав и законных интересов наших граждан, это надежное обеспечение общественной безопасности и беспощадная борьба с преступностью", - заключил Путин.