10 ноября, 19:40
Военная операция на Украине

Экс-мэра Петрозаводска наградили орденом "Ахмат-спецназ" в зоне СВО

Владимир Любарский отправился добровольцем в зону специальной военной операции

ТАСС, 10 ноября. Бывший мэр Петрозаводска, ушедший в отставку и отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции (СВО), награжден орденом "Ахмат-спецназ". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Только что получил от Апти Алаудинова (командир специального отряда "Ахмат", Герой России - прим. ТАСС) фото о награждении Володи Любарского орденом "Ахмат-спецназ". Володя! Гордимся тобой и ждем дома", - написал Парфенчиков на своей странице.

Ранее глава Карелии сообщал, что Любарский получил ранение в руку и был госпитализирован. В машину, на которой экс-мэр ехал вместе со своим сослуживцем, ударил тяжелый беспилотник, оба попали в госпиталь. Парфенчков выразил уверенность, что в скором времени Любарский поправится.

В июне 2023 года Петросовет принял отставку по собственному желанию главы столицы региона Владимира Любарского. Он отправился на СВО в качестве добровольца отряда "Ахмат". Временно исполняющей обязанности главы Петрозаводска стала Инна Колыхматова, занимавшая пост первого заместителя главы городской администрации с марта 2021 год. 

Теги:
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияВоенная операция на Украине
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