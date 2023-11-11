Во Владивостоке строят культурно-образовательный центр для привлечения туристов из АТР

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что Приморье имеет большой туристический потенциал

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Строящийся культурно-образовательный центр во Владивостоке будет привлекать туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил журналистам в ходе открытия Дня Приморского края на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Для жителей Китая интересна наша культура <…>. По поручению президента во Владивостоке строится культурно-образовательный центр, который, конечно, будет магнитом, будет жемчужиной культуры для стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Кожемяко.

По мнению губернатора, Приморье имеет большой туристический потенциал. Особенно на это влияет открытие границ с Китаем после пандемии. Сейчас в регионе активно идет строительство новых кемпингов, баз отдыха и курорта мирового уровня для расширения туристических возможностей.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Создание таких комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура". Комплекс во Владивостоке будет располагаться в двух локациях: на острове Русский и на улице Аксаковской - главной видовой площадке города.

Комплекс должен объединить филиалы четырех крупных музеев: Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока. В образовательный сегмент кластера войдут филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского (ЦМШ), Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Российского государственного института сценических искусств.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.