11 ноября, 11:26
Международная выставка-форум "Россия"

На Чукотке планируют начать обновлять парк самолетов в течение двух лет

Губернатор округа Владислав Кузнецов отметил, что вопрос был поднят из-за происшествия с самолетом Ан-2

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Парк самолетов авиакомпании "Чукотавиа" планируют начать обновлять в течение двух лет. Об этом журналистам сообщил глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в ходе открытия Дня Чукотки на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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"Мы с компанией "Чукотавиа", которая нас обслуживает <...>, этот диалог провели. В течение двух лет начнется замена бортов на более современные", - сказал Кузнецов.

Этот вопрос был поднят из-за авиапроисшествия, произошедшего 10 ноября на Чукотке. Самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" в 01:40 мск вылетел по маршруту Певек - АС "Полярный" - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. Людей удалось найти. Они живы, но получили ранения различной степени тяжести. 11 ноября санитарный рейс доставил пилотов в Анадырь, они находятся в стабильном состоянии. Пассажир получил ушибы мягких тканей и от эвакуации отказался.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав ГариевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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