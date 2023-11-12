12 ноября, 14:47
Международная выставка-форум "Россия"

Глава Якутии сообщил, что регион будет в зоне действия быстрого интернета через два года

Айсен Николаев также отметил, что большой акцент в развитии республики делается на IT-сферу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Территория Якутии полностью будет находиться в зоне быстрого интернета через два года, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе Дня республики Саха на выставке-форуме "Россия".

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"Сегодня Якутия - один из самых цифровых регионов страны. За пять лет по бескрайней тайге у нас проложили свыше 9,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС - прим. ТАСС). <…> В ближайшие два года в якутской Арктике будет построено более 7 тыс. км [ВОЛС], и тогда вся Якутия будет в зоне действия быстрого интернета", - сказал он.

В прошлом году регионом с Минцифры РФ было подписано соглашение о совместной реализации проекта "Синергия Арктики", который подразумевает строительство ВОЛС в арктических и труднодоступных населенных пунктах.

Вместе с тем, добавил Николаев, большой акцент в развитии республика ставит на IT-сферу. В регионе создается инновационная экосистема, куда входят институты развития, вузы, технопарк "Якутия", первый на Дальнем Востоке IT-парк с сотней резидентов. По словам главы Якутии, профессия в сфере IT стала самой популярной среди молодежи в республике.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)Международная выставка-форум "Россия"
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