13 ноября, 05:34
Палестино-израильский конфликт

СМИ: число погибших в Газе с начала наземной операции журналистов достигло 49

Как сообщило агентство Tasnim, это составляет 4% от общего числа журналистов, работающих в анклаве

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. С начала военной эскалации в секторе Газа погибли 49 сотрудников СМИ, освещающих ситуацию в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

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По его данным, это составляет 4% от общего числа журналистов, действующих в этом секторе.

Ранее профсоюз палестинских журналистов заявлял о своей обеспокоенности из-за судьбы десятков репортеров в секторе Газа, связь с которыми была потеряна. В организации отмечали, что опасаются расправы над ними со стороны израильских военных и просили сотрудников Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций вмешаться и обеспечить им защиту. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь заявлял, что "за четыре недели в палестинском анклаве было убито журналистов более, чем в любом другом конфликте как минимум за последние три десятилетия". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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