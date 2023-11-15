На базе крупнейшего вуза Камчатки откроют региональный центр компетенций

Предполагается, что он поможет наладить сотрудничество между студентами и их будущими работодателями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Региональный центр компетенций откроется в этом году на базе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Он поможет наладить сотрудничество между студентами и их будущими работодателями, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Региональный центр компетенций будет нацелен в первую очередь на работу с молодежью, студентами и работодателями, а компетенции будут подбираться исходя из требований камчатских компаний и в тесном диалоге с ними. На протяжении всей программы обучения у студентов будет возможность включать в свою образовательную программу элементы, которые позволят эти компетенции развить. <...> Мы для себя выбрали именно формат регионального центра, чтобы как студенты университетов и колледжей получили доступ к этому тестированию, так и любой житель Камчатского края имел возможности для повышения карьерных профессиональных возможностей и самореализации", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Александры Лебедевой.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что количество абитуриентов, желающих получить высшее образование в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга, за последние два года выросло вдвое.