15 ноября, 11:22

В Киеве снесли лишенный охранного статуса памятник Пушкину

Не уточняется, куда именно его вывезут

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный в Киеве и ранее исключенный правительством Украины из государственного реестра памятников культурного наследия, демонтировали. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Читайте также
В Киеве снесли бюст генерала Кирпоноса, командовавшего обороной города в 1941 годуВ Киеве демонтировали более 60 объектов, связанных с Россией и СССР

На опубликованном в Telegram-канале издания видео запечатлено, как монумент, разрисованный вандалами красной краской, снимают с постамента с помощью установленного на грузовике крана. Куда памятник вывезут, не уточняется.

Ранее и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев сообщил, что власти страны сформировали список из более чем 1,2 тыс. памятников, связанных с СССР и Россией, которые собираются лишить охранного статуса, что открывает возможность для их последующего сноса. По его словам, 250 монументов из этого реестра уже лишили охранного статуса, а в отношении 300 памятников готовятся соответствующие решения.

Борьба с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация