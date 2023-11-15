В Киеве снесли лишенный охранного статуса памятник Пушкину

Не уточняется, куда именно его вывезут

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный в Киеве и ранее исключенный правительством Украины из государственного реестра памятников культурного наследия, демонтировали. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

На опубликованном в Telegram-канале издания видео запечатлено, как монумент, разрисованный вандалами красной краской, снимают с постамента с помощью установленного на грузовике крана. Куда памятник вывезут, не уточняется.

Ранее и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев сообщил, что власти страны сформировали список из более чем 1,2 тыс. памятников, связанных с СССР и Россией, которые собираются лишить охранного статуса, что открывает возможность для их последующего сноса. По его словам, 250 монументов из этого реестра уже лишили охранного статуса, а в отношении 300 памятников готовятся соответствующие решения.

Борьба с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.