На Украине свыше 1,2 тыс. памятников внесли в реестр для лишения охранного статуса и сноса

Это открывает возможность для их последующего сноса, сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Украины сформировали список из более чем 1,2 тыс. памятников, связанных с СССР и Россией, которые собираются лишить охранного статуса, что открывает возможность для их последующего сноса. Об этом сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

"Только в самом реестре их [памятников] свыше 1,2 тысячи. Из них 250 уже лишены соответствующего охранного статуса, в отношении 300 готовятся решения. То есть после того, как объект утрачивает охранный статус, его владелец уже может спокойно исполнять обязательства, предусмотренные законом, и демонтировать его", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

10 ноября правительство Украины приняло постановление об изъятии из государственного реестра памятников культурного наследия большого количества монументов российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах. В этот список, в частности, вошли памятник поэту Александру Пушкину и могила генерала Николая Ватутина в Киеве, а также монументы Пушкину и князю Михаилу Воронцову в Одессе и памятник полководцу Александру Суворову в Измаиле.

Борьба с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете на пропаганду российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Этот документ запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.