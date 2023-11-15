Глава Тамбовской области попросил включить район Малиновка в финпрограмму "Стимул"

Максим Егоров обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с просьбой оказать содействие для строительства объектов водоснабжения в этом районе

ТАСС, 15 ноября. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров попросил включить в 2024 году строительство объектов водоснабжения в микрорайоне Малиновка для ветеранов боевых действий и многодетных семей Тамбова в программу "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

"Для стремительно развивающихся микрорайонов областного центра важна не только транспортная доступность, но и качественное питьевое водоснабжение. Поэтому глава региона Максим Егоров обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с просьбой оказать содействие по включению в программу "Стимул" 2024 года строительство объектов водоснабжения в микрорайоне Малиновка Тамбова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сети водоснабжения в Малиновке должны построить до 2030 года, учитывая этапность строительства жилых домов в микрорайоне.

Финансовая программа "Стимул" входит в федеральный проект "Жилье". По ней в России строятся школы, детские сады, медучреждения, дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.