15 ноября, 11:47

Глава Тамбовской области попросил включить район Малиновка в финпрограмму "Стимул"

Максим Егоров обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с просьбой оказать содействие для строительства объектов водоснабжения в этом районе

ТАСС, 15 ноября. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров попросил включить в 2024 году строительство объектов водоснабжения в микрорайоне Малиновка для ветеранов боевых действий и многодетных семей Тамбова в программу "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

"Для стремительно развивающихся микрорайонов областного центра важна не только транспортная доступность, но и качественное питьевое водоснабжение. Поэтому глава региона Максим Егоров обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с просьбой оказать содействие по включению в программу "Стимул" 2024 года строительство объектов водоснабжения в микрорайоне Малиновка Тамбова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сети водоснабжения в Малиновке должны построить до 2030 года, учитывая этапность строительства жилых домов в микрорайоне.

Финансовая программа "Стимул" входит в федеральный проект "Жилье". По ней в России строятся школы, детские сады, медучреждения, дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах. 

Теги:
РоссияТамбовская областьФайзуллин, Ирек ЭнваровичЕгоров, Максим Борисович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация