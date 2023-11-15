Захарова сообщила, что 168 граждан РФ из сектора Газа уже прилетели в Россию

По словам дипломата, на территорию Египта прошло еще больше россиян

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. 168 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прилетели на родину, через КПП "Рафах" на территорию Египта прошло еще больше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"В настоящий момент приехало 168 человек, которые были эвакуированы из сектора Газа - это граждане России и члены их семей. Вышло на территорию Египта из Газы значительно больше. Пока мы не можем точно сказать эту цифру, - отметила она. - 168 человек - это те, которые прилетели в Российскую Федерацию, но те, которые пересекли КПП, и которые находятся сейчас на территории Египта, их больше намного. Дальше в зависимости от развития ситуации мы будем вас об этом информировать".