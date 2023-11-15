15 ноября, 15:26,
обновлено 15 ноября, 15:57
Палестино-израильский конфликт

Захарова сообщила, что 168 граждан РФ из сектора Газа уже прилетели в Россию

По словам дипломата, на территорию Египта прошло еще больше россиян

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. 168 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прилетели на родину, через КПП "Рафах" на территорию Египта прошло еще больше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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"В настоящий момент приехало 168 человек, которые были эвакуированы из сектора Газа - это граждане России и члены их семей. Вышло на территорию Египта из Газы значительно больше. Пока мы не можем точно сказать эту цифру, - отметила она. - 168 человек - это те, которые прилетели в Российскую Федерацию, но те, которые пересекли КПП, и которые находятся сейчас на территории Египта, их больше намного. Дальше в зависимости от развития ситуации мы будем вас об этом информировать". 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтЗахарова, Мария Владимировна
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