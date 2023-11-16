Спецборт МЧС доставляет еще 21 тонну гуманитарной помощи населению Газы

В составе груза - аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продовольствие

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России вылетел с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза - аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом порядка 21 тонны", - сказали в ведомстве.

Рейс осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны. По прибытии в Египет груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для доставки в Газу.

Это уже пятая партия гуманитарной помощи сектору Газа с начала обострения обстановки в регионе. Ранее было доставлено 140 тонн грузов: продовольствия, лекарств, перевязочных материалов, матрасов, подушек, пледов, средств личной гигиены, одежды, портативных печей.