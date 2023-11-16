Цивилев сообщил о снижении оттока населения из Кузбасса

По словам губернатора Кемеровской области, люди стали возвращаться в регион

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главным сдерживающим фактором для развития экономики Кемеровской области является количество населения, при этом отток людей из региона снизился в разы, сообщил в интервью ТАСС на площадке Международного форума-выставки "Россия" губернатор Сергей Цивилев.

"Главным сдерживающим фактором на сегодня в Кузбассе является количество населения. Отток населения снизился, но все равно остается, это надо признать. Поэтому задача на следующую пятилетку - переломить этот тренд. Под серьезные задачи начинают тянуться люди, мы должны через подъем общего уровня образования повысить производительность труда. И только через производительность труда повышать зарплаты и уровень благосостояния. Это амбициозная задача, которая привлекает людей. Привлекает и нашу молодежь, которая стала уезжать гораздо меньше из Кузбасса. Отток еще не закончился, но он упал в разы. И пошел процесс приезда к нам", - сказал он в ходе Дня региона на ВДНХ.

В регион также возвращаются люди, покинувшие его ранее. Основная причина интереса жителей других регионов к Кузбассу - желание быть участниками позитивных изменений, считает губернатор.

"Человек любит, когда все вокруг движется, меняется к лучшему, человеку очень тяжело, когда все останавливается и начинает деградировать. Ситуация быстрого движения вперед очень сложна, <...> но получаешь удовольствие, веришь в будущее, силы возвращаются. Этот поток энергетики, который Кузбасс охватывает, привлекает людей. <...> Я вижу два фактора, во-первых, невероятные природные условия, во-вторых, приезжали наиболее смелые люди, готовые рисковать. Я думаю, что сплав природы и сибирского духа создает невообразимую энергетику, которую надо направлять и она потянет за собой все", - добавил Цивилев.

Демографические перекосы

Цивилев заявил, что в регионе сохраняется демографический перекос в сторону женщин, их на 200 тыс. больше, чем мужчин, при общем населении в 2,6 млн человек. "В силу специфики и мужского подхода мужчины уходят из жизни раньше. Многие недорабатывают до пенсионного возраста. А это большая проблема, большая потеря для семьи, для детей, большая потеря и для экономики Кузбасса", - сказал он.

По словам Цивилева, здоровью кузбассовцев оказывается внимание с самого детского сада. Так, в каждом новом или отремонтированном детсаде появляется медицинский кабинет, чтобы на раннем этапе выявлять у детей медицинские отклонения. "В подавляющих случаях они исправимы, причем исправимы в легкой форме. И передаем ребенка в школу с устраненными дефектами", - добавил губернатор.

Также на шахтах и в цехах для отслеживания состояния здоровья проводятся обследования, которые определяют готовность человека к работе. В частности, на предприятиях существуют цеховые врачи, которые отслеживают состояние здоровья каждого человека. "Если вовремя, не доводя до серьезных заболеваний, подобрать лекарственные препараты, можно избежать серьезных проблем. <...> И человек может спокойно и эффективно прожить много лет. А сейчас этот момент вовремя не ловится и человек ложится на больничную койку", - сказал Цивилев.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.