Полпред президента заявил, что менее трети скотомогильников в ЦФО хранят сибирскую язву

Игорь Щеголев отметил, что основной причиной сложившейся ситуации является неурегулированность в законодательстве вопросов учета, содержания и ликвидации подобных объектов

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Около трети из 1,4 тысячи скотомогильников в Центральном федеральном округе (ЦФО) хранят сибирскую язву, сообщил полномочный представитель президента РФ в округе Игорь Щеголев.

"По данным контрольно-надзорных органов, на территории округа сейчас свыше 1 400 скотомогильников, из них 28% - это сибиреязвенные. При этом не все захоронения попадают в статистику", - сказал Щеголев на совещании по безопасности в ЦФО, проходящем в Воронеже.

Так, в 25 районах Тверской области, где с начала прошлого века фиксировались случаи сибирской язвы среди животных, около 200 захоронений, но на местности зафиксированы лишь 143, границы остальных пока не установлены. "А из тех скотомогильников, которые известны, часть не имеют официально зарегистрированного собственника. В той же Тверской области все сибиреязвенные скотомогильники бесхозяйные. В Ивановской области таких объектов 51", - заметил Щеголев.

По его словам, основная причина сложившейся ситуации - это неурегулированность в законодательстве вопросов учета, содержания и ликвидации подобных объектов, поэтому он поддержал законопроект правительства об учете скотомогильников, требованиям к их эксплуатации и ликвидации.

Полпред отметил, что на протяжении многих лет территория ЦФО была благополучной с точки зрения сибирской язвы, но в трех регионах летом 2023 года эта ситуация "была нарушена".

Также в округе, по словам Щеголева, продолжают фиксироваться случаи африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, оспы овец и коз. "Проведение противоэпизоотических мероприятий затруднено из-за отсутствия в органах ветеринарии актуальной информации о животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) - уполномоченные органы не имеют права доступа в частные домовладения и изъятия животных, поэтому нередки случаи, когда владельцы ЛПХ противодействуют расследованиям вспышек заболеваний. Еще одна болевая точка - это несоблюдения правил сбора, хранения, утилизации и уничтожения биологических отходов", - сказал Щеголев.