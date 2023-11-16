16 ноября, 12:28
Палестино-израильский конфликт

В Лозанне около 200 студентов устроили акцию протеста против визита Макрона

Целью манифестации стала поддержка палестинцев в связи с событиями на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 200 студентов устроили в кампусе Лозаннского университета акцию протеста против посещения этого учебного заведения президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Целью манифестации стала поддержка палестинцев в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщила швейцарская телекомпания RTS.

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По ее данным, участники акции держали в руках палестинские флаги и плакаты с надписями "Свободная Палестина" и "Прекратить геноцид".

Посещение Макроном Лозаннского университета является частью официальной программы второго дня его государственного визита в Швейцарию, начавшегося 15 ноября. На видео, размещенном на сайте RTS, запечатлен эпизод столкновения манифестантов с полицейскими, которые пытаются заблокировать движение группы протестующих. Демонстранты при этом размахивают палестинскими флагами, скандируя: "Макрон - соучастник".

Как пояснила телекомпания, манифестанты выразили протест против позиции Макрона по палестино-израильскому конфликту, которую они расценивают как поддержку Израиля. Акция в кампусе университета началась в 09:30 по местному времени (11:30 мск). По прошествии 45 минут в университет прибыли Макрон и президент Швейцарии Ален Берсе. К тому времени полицейские заблокировали манифестантов, применив против них перцовый спрей. В операции по обеспечению безопасности в Лозанне участвовали значительные силы стражей порядка. Телекомпания сообщила, что облет района, где находится университет, осуществляли два полицейских вертолета.

Макрон прибыл с двухдневным государственным визитом в Швейцарию 15 ноября. В тот же день состоялись переговоры со швейцарским правительством. На 16 ноября также намечены его посещения Европейского фонда Жана Монне в Лозанне и Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве. 

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликтМакрон, Эмманюэль
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