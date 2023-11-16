16 ноября, 14:32
Международная выставка-форум "Россия"

Полпред в СФО вручил спикеру Верховного Хурала Тувы орден Почета

Анатолий Серышев также наградил председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова и заместителя полномочного представителя президента РФ в СФО Федора Дедуса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев вручил на международном форуме-выставке "Россия" в Москве орден Почета спикеру Верховного Хурала Тувы Кан-оол Даваа, передает корреспондент ТАСС.

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"В России во все времена ценилась готовность и умение с искренней самоотдачей служить Отечеству. Тем более приятно, когда эти усилия и результаты труда на благо нашей Родины и наших граждан получают высокую оценку главы государства. Поэтому позвольте сегодня по поручению президента Российской Федерации за успехи в деле государственного строительства вручить высокие государственные награды нашим коллегам, участникам сегодняшнего заседания", - сказал Серышев перед церемонией награждения.

Даваа награжден орденом Почета за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Председателю Законодательного собрания Иркутской области Александру Ведерникову Серышев вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Эту же награду получил за вклад в обеспечение деятельности администрации президента РФ и многолетнюю безупречную государственную службу заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Федор Дедус.

Кан-оол Даваа родился в 1963 году в Туве. Окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". В 2002 году назначен главным врачом Улуг-Хемской центральной районной больницы. С 2007 по 2010 год был министром труда и социальной политики Тувы. С 2000 года избирается в парламент республики, с 2010 года является его председателем.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияТываСерышев, Анатолий АнатольевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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