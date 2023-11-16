16 ноября, 17:58

Аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде из-за сильных дождей

Пассажиров попросили выезжать в аэропорт заблаговременно и следить за временем вылета по онлайн-табло

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде в связи с обильными осадками. Сейчас самолеты вылетают по расписанию, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта города-курорта.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. На данный момент рейсы вылетают по расписанию", - говорится в сообщении.

До улучшения погодных условий пассажиров попросили выезжать в аэропорт заблаговременно и следить за временем вылета из Сочи по онлайн-табло.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Ливневые дожди обрушились на Туапсинский район Сочи: несколько дворов подтопило, также подмыта и подтоплена дорожная инфраструктура, один человек спасен. На территории Сочинского национального парка сошел оползень, который блокировал проезд к частным домовладениям.

По прогнозам синоптиков, до 17 ноября в Сочи ожидаются сильные дожди, порывы ветра могут достигать 20-22 м/с, есть опасность формирования над морем смерчей, в городе возрастает риск схода селей. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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