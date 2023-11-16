16 ноября, 14:05,
обновлено 16 ноября, 14:56

На Кубани в селах из-за дождей подтопило дворы и дороги

В администрации Туапсинского района отметили, что объекты инфраструктуры в районе работают в штатном режиме

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Несколько дворов подтопило в Туапсинском районе Краснодарского края из-за дождей, также подмыта и подтоплена дорожная инфраструктура, один человек спасен. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"Ливневые дожди, которые обрушились на Туапсинский район минувшей ночью, утром и продолжающиеся сейчас, стали причиной подмыва подъезда к мосту в селе Кирпичном. Также вода с горных ручьев вошла в несколько дворов в селах Кривенковском и Индюке. Сами дома не пострадали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в селе Пригородном подтопило проезжую часть под железнодорожным мостом. В результате под мостом застрял на автомобиле мужчина, его эвакуировали спасатели.

В администрации отметили, что объекты инфраструктуры в районе работают в штатном режиме. Также в социальных сетях в четверг публикуют кадры из Сочи, авторы сообщают, что в городе на проезжей части на улице Виноградной в результате прошедшего дождя скопилась вода. "Реки из берегов не выходили, жалоб от населения в ЕДДС нет, интенсивность осадков снижается", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, рядом со станицей Куринская Апшеронского района уровень воды в реках Кура и Пшеха поднялся выше нормы, из-за чего временные переправы к хутору Городок оказались затоплены. "Сейчас проезд перекрыли. Ситуацию контролируют специалисты на местах. На берегу дежурит специальная техника, организован перевоз жителей по временному мосту. Необходимости в организации пунктов временного размещения нет", - уточняется в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям, возможны подъемы уровня воды в реках, есть риск подтоплений. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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