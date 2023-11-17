17 ноября, 07:23
Военная операция на Украине

Песков назвал неуместной идею о поездке Моргенштерна на фронт ради возобновления концертов

Пресс-секретарь президента РФ считает, что рэперу не стоит питать иллюзий, "никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными идеи музыкантов съездить с концертом на передовую, чтобы "получить индульгенцию" и начать вновь выступать в России.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Представителя Кремля спросили об этом в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" в контексте ситуации вокруг рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом).

"Постановка вопроса, мол, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, - она неуместна абсолютно. Она неуместна, и, конечно же, это невыполнимо", - подчеркнул Песков.

Он считает, что рэперу не стоит питать иллюзий. "Никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо", - указал пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что сами же россияне не примут тех, кто заочно ругал страну.

Песков уверен, что в такой ситуации Моргенштерну стоило бы прежде всего бояться не властей, а бойцов на передовой. "Даже если гипотетически себе представить поездку Моргенштерна на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности. Потому что, зная тех парней, которые там [находятся]... Там парни крепкие, суровые..." - заметил он.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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