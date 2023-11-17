Будущий президент РФ, уехавшие россияне и iPhone. О чем Песков говорил с телеканалом МГИМО

Будущий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В беседе с телеканалом "МГИМО 360" он также отметил, что нет ничего страшного в отъезде россиян из страны - однако тех, кто работал против родины, люди не примут назад.
Песков рассказал об используемой на работе технике, наиболее интересных исторических персонажах, семье и взгляде на будущее.
ТАСС собрал основные заявления Пескова.
О действующем и будущем президентах РФ
- Следующий президент России должен быть "таким же", как Владимир Путин. "Или другим, но таким же".
- Пока не сообщалось, будет ли сам Путин баллотироваться на новый срок. "Искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах".
О будущем России и Запада
- Мир проходит через трансформацию, и предсказать, каким он станет через 10 лет, невозможно: "сейчас мы испытываем серьезный дефицит возможностей прогнозировать".
- "Коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство. А мы знаем, что они-то как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем".
- Россия же "должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче".
Об отношениях с США и Западом
- Россия не "в конфронтации с американцами". "Мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире".
- Ничего хорошего в нынешнем противостоянии с Западом нет, но нет и "худа без добра": вместе с другими странами Россия начала "вставать на ноги, развивать собственное производство". "Появилась возможность искать большую суверенность и большую самостоятельность".
О цензуре
- "Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти". "В военное время должна быть определенная цензура".
- В вопросе о дискредитации ВС России грань "очень тонкая", так что всем, "кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать", стоит "10 раз подумать".
О России как ядерной державе
- Россия "крайне ответственна в своем подходе к тому, чем она обладает". Однако в последнее время слышны "абсолютно безумные обвинения", будто Россия готова, "дескать, развязать ядерную войну". Все это призвано вызвать внутренний дискомфорт или даже истерику простых людей. "Задача всех нас - <...> просто объяснять, что чаще всего это голословные заявления и просто безответственные слова".
О цинизме в политике
- "Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, не истеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то <...>, да, мы, наверное, циники".
- При этом "цинизм в плане бездушия, в плане хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей" Песков не приемлет, и он "бы поспорил глубоко" с максимой Никколо Макиавелли "цель оправдывает средства".
О госслужбе и публичности
- Закон о госслужбе - "достаточно жесткая штука, между прочим, не всегда приятная", он накладывает на жизнь "ограничения и с точки зрения закона, и с точки зрения морали, и правил жизни". Все госслужащие "платят огромную цену".
- Сам Песков отметил, что, "слава богу", особой власти не имеет - "это такая тяжелая ноша, не дай бог". На подчиненных пресс-секретарь президента РФ "практически не кричит", а через 10 лет он видит себя "старше, чем сейчас".
- У публичности семьи есть "издержки определенные", но у жены Пескова фигуристки Татьяны Навки "своя работа, свой творческий процесс", и ее публичная жизнь началась еще до брака с пресс-секретарем главы государства. Дочь Елизавета "никогда не была ребенком-мажором", обучаясь во Франции, жила скромно и в результате "стала такой, изрядной карьеристкой".
О ссорах из-за политики
- Среди друзей Пескова нет тех, отношения с кем пришлось бы разорвать из-за политических разногласий. "Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду". "Я продолжу пытаться их переубедить". "Я достаточно состоявшийся человек, [у меня есть] свое мировоззрение, своя идеология. И то, чем я занимаюсь, не допускает возможности каких-то колебаний".
- Многих Песков убеждает вернуться в РФ. "И я продолжу это делать".
Об уехавших россиянах
- Нет ничего страшного в том, чтобы, испытывая страх, уехать из России. "Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно". В России "люди их не примут", в отличие от тех, "кто запутался".
- В другие страны перебралась лишь "маленькая часть" общества: "сколько парней пошло на фронт".
О Моргенштерне
- Песков знает о рэпере Алишере Моргенштерне (признан в РФ иноагентом), но не является "поклонником его творчества". Идея исполнителя съездить с концертом на передовую, чтобы "получить индульгенцию" - "она неуместна, и, конечно же, это невыполнимо".
- Гарантий Моргенштерну никто дать не сможет, и при поездке на фронт ему стоит опасаться сражающихся там бойцов: "там парни крепкие, суровые".
Об iPhone
- Американская техника небезопасна в части защиты персональных данных, однако "iPhone - это прекрасное изобретение. И операционная система, и iOS - это то, что мы пока не смогли сделать у себя". "Кто-то [в администрации президента РФ ] пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь".
Об интересных исторических персонажах
- У Пескова нет любимых исторических фигур, но есть наиболее интересные, "это может быть и знак плюс, и знак минус". Среди них - Наполеон, Иван Грозный, Петр I, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев.
- Нынешняя реальность, в сравнении с временами, например, Наполеона "спокойнее, чем было при нем". "Тогда вся Европа воевала. Сейчас, слава богу, мы до этого не дошли и не дойдем, я надеюсь".
- Деятели прошлого вряд ли нашли бы много нового в современности, "потому что история развивается по спирали". "Все, что есть сейчас, раньше уже было. Только, может быть, чуть-чуть в другой форме".