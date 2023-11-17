Будущий президент РФ, уехавшие россияне и iPhone. О чем Песков говорил с телеканалом МГИМО

Будущий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В беседе с телеканалом "МГИМО 360" он также отметил, что нет ничего страшного в отъезде россиян из страны - однако тех, кто работал против родины, люди не примут назад.

Песков рассказал об используемой на работе технике, наиболее интересных исторических персонажах, семье и взгляде на будущее.

ТАСС собрал основные заявления Пескова.

О действующем и будущем президентах РФ

Следующий президент России должен быть "таким же", как Владимир Путин. "Или другим, но таким же".

Пока не сообщалось, будет ли сам Путин баллотироваться на новый срок. "Искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах".

О будущем России и Запада

Мир проходит через трансформацию, и предсказать, каким он станет через 10 лет, невозможно: "сейчас мы испытываем серьезный дефицит возможностей прогнозировать".

"Коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство. А мы знаем, что они-то как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем".

Россия же "должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче".

Об отношениях с США и Западом

Россия не "в конфронтации с американцами". "Мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире".

Ничего хорошего в нынешнем противостоянии с Западом нет, но нет и "худа без добра": вместе с другими странами Россия начала "вставать на ноги, развивать собственное производство". "Появилась возможность искать большую суверенность и большую самостоятельность".

О цензуре

"Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти". "В военное время должна быть определенная цензура".

В вопросе о дискредитации ВС России грань "очень тонкая", так что всем, "кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать", стоит "10 раз подумать".

О России как ядерной державе

Россия "крайне ответственна в своем подходе к тому, чем она обладает". Однако в последнее время слышны "абсолютно безумные обвинения", будто Россия готова, "дескать, развязать ядерную войну". Все это призвано вызвать внутренний дискомфорт или даже истерику простых людей. "Задача всех нас - <...> просто объяснять, что чаще всего это голословные заявления и просто безответственные слова".

О цинизме в политике

"Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, не истеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то <...>, да, мы, наверное, циники".

При этом "цинизм в плане бездушия, в плане хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей" Песков не приемлет, и он "бы поспорил глубоко" с максимой Никколо Макиавелли "цель оправдывает средства".

О госслужбе и публичности

Закон о госслужбе - "достаточно жесткая штука, между прочим, не всегда приятная", он накладывает на жизнь "ограничения и с точки зрения закона, и с точки зрения морали, и правил жизни". Все госслужащие "платят огромную цену".

Сам Песков отметил, что, "слава богу", особой власти не имеет - "это такая тяжелая ноша, не дай бог". На подчиненных пресс-секретарь президента РФ "практически не кричит", а через 10 лет он видит себя "старше, чем сейчас".

У публичности семьи есть "издержки определенные", но у жены Пескова фигуристки Татьяны Навки "своя работа, свой творческий процесс", и ее публичная жизнь началась еще до брака с пресс-секретарем главы государства. Дочь Елизавета "никогда не была ребенком-мажором", обучаясь во Франции, жила скромно и в результате "стала такой, изрядной карьеристкой".

О ссорах из-за политики

Среди друзей Пескова нет тех, отношения с кем пришлось бы разорвать из-за политических разногласий. "Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду". "Я продолжу пытаться их переубедить". "Я достаточно состоявшийся человек, [у меня есть] свое мировоззрение, своя идеология. И то, чем я занимаюсь, не допускает возможности каких-то колебаний".

Многих Песков убеждает вернуться в РФ. "И я продолжу это делать".

Об уехавших россиянах

Нет ничего страшного в том, чтобы, испытывая страх, уехать из России. "Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно". В России "люди их не примут", в отличие от тех, "кто запутался".

В другие страны перебралась лишь "маленькая часть" общества: "сколько парней пошло на фронт".

О Моргенштерне

Песков знает о рэпере Алишере Моргенштерне (признан в РФ иноагентом), но не является "поклонником его творчества". Идея исполнителя съездить с концертом на передовую, чтобы "получить индульгенцию" - "она неуместна, и, конечно же, это невыполнимо".

Гарантий Моргенштерну никто дать не сможет, и при поездке на фронт ему стоит опасаться сражающихся там бойцов: "там парни крепкие, суровые".

Об iPhone

Американская техника небезопасна в части защиты персональных данных, однако "iPhone - это прекрасное изобретение. И операционная система, и iOS - это то, что мы пока не смогли сделать у себя". "Кто-то [в администрации президента РФ ] пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь".

Об интересных исторических персонажах