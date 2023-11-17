17 ноября, 07:22

Песков отметил, что ему интересны Иван IV, Петр I, Наполеон, Брежнев и Горбачев

При этом представитель Кремля уверен, что они вряд ли нашли бы много нового в нынешних международных отношениях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал среди интересных ему - необязательно со знаком "плюс" - исторических деятелей Ивана Грозного, Петра Первого, Наполеона, Леонида Брежнева и Михаила Горбачева. Он при этом уверен, что они вряд ли бы нашли бы много нового в нынешних международных отношениях.

"Я назову вам тех, кто мне интересен: мне безумно интересен Наполеон. Это может быть и знак «плюс», и знак «минус», но это внутренний интерес. Мне безумно интересен Иван Грозный. Мне безумно интересен Петр Первый. Мне безумно интересен Брежнев. И мне безумно интересен Горбачев", - рассказал представитель Кремля в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360", отвечая на вопрос о любимом историческом персонаже. Он пояснил, что «какого-то одного» такого персонажа нет, и речь идет не о любимых, а об интересных деятелях.

Говоря о параллелях в международной ситуации, например, с периодом Наполеона, Песков с улыбкой отметил, что сейчас «пока спокойнее, чем было при нем». "Тогда вся Европа воевала. Сейчас, слава Богу, мы до этого не дошли и не дойдем, я надеюсь", - сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что не знает, что бы могли сказать перечисленные им исторические деятели о сегодняшней ситуации в мире. "Они бы вряд ли нашли много нового. Потому что история развивается по спирали. И поэтому, так или иначе, все, что есть сейчас, раньше уже было. Только, может быть, чуть-чуть в другой форме", - заключил Песков.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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