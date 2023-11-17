Песков уверен, что конфронтация РФ и США означает конфронтацию идеологий

Однако, на взгляд пресс-секретаря президента РФ, в нынешней ситуации "нет худа без добра"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Нынешние плохие отношения России и США не означают конфронтации россиян с американцами, это конфронтация с американской идеологией, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360", говоря о сегодняшних международных отношениях, представитель Кремля подчеркнул, что имеющаяся конфронтация не означает, что "мы в конфронтации с американцами". "Это не значит, что мы в конфронтации с американской культурой. Мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире", - указал Песков.

Однако, на его взгляд, в нынешней ситуации "нет худа без добра". "Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем период очень жесткой конфронтации с коллективным Западом, нет. Это скорее плохо", - считает пресс-секретарь российского лидера.

Он пояснил, что эта конфронтация связана со вступлением мира "в период очень глубокой трансформации", когда "все системы международных отношений, международно-правовых отношений, экономических отношений - это все сейчас ломается". "Последние 30 лет, даже больше, после развала Советского Союза сложилась ситуация, когда страны коллективного Запада, по сути, почувствовали себя истинными властителями мира, они почувствовали себя вправе руководствоваться не законами, а правилами. И именно теми правилами, которые они сами устанавливают. И они почувствовали себя вправе навязывать эти правила всем остальным", - указал Песков.

По его мнению, "такие побуждения никогда не возникают на пустом месте". "Конечно, это было связано с тем, что они имели солидную экономическую базу, технологическую базу. Все технологии рождались именно на Западе, основная промышленность всегда была на Западе. Основное производство было на Западе, потом они стали постепенно его передвигать в Китай, на Восток", - напомнил представитель Кремля.

"Но со временем стали появляться страны, которые стали вставать на ноги, развивать собственное производство. Отсюда появилась возможность искать большую суверенность и большую самостоятельность", - указал Песков. "Это такие же страны, как мы, как Россия", - уточнил он. Поэтому, по его словам, в мире и возникли противоречия, антизападные настроения. "И отсюда возникла такая глубокая конфронтация", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

О студенческом канале "МГИМО 360"

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова.