17 ноября, 07:19

Песков назвал "достаточно жесткой штукой" закон о госслужбе

Однако пресс-секретарь президента России подчеркнул, что его надо соблюдать

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Закон о госслужбе накладывает на чиновников много ограничений, но его надо соблюдать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

В ответ на вопрос о "цене власти" он заметил: "Вы знаете, все госслужащие в нашей стране платят огромную цену, потому что они все живут по закону о госслужбе". "Это достаточно жесткая штука, между прочим, не всегда приятная. Поэтому да, есть определенные ограничения в жизни. Ограничения и с точки зрения закона, и с точки зрения морали и правил жизни. Да, этих ограничений много, этому приходится следовать".

Говоря о себе самом, Песков поделился, что особой власти не имеет, "слава Богу". "Власть - это такая тяжелая ноша, не дай Бог", - добавил он. Составляющими своего карьерного успеха пресс-секретарь считает наполовину талант и способности, а наполовину - удачу и фарт.

Также Песков рассказал, что "практически не кричит" на своих подчиненных, и надеется, что он хороший начальник.

В числе прочего представителя Кремля спросили, каким он видит себя через 10 лет. "Я буду старше, чем я сейчас", - с улыбкой заметил Песков, добавив, что будет делать все для того, чтобы становиться и лучше себя нынешнего. В целом пресс-секретарь считает, что с возрастом приобретает только лучшие качества, хоть это и может показаться нескромным.

О студенческом канале

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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