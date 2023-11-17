17 ноября, 07:16,
обновлено 17 ноября, 07:32

Песков уверен, что РФ станет сильнее и богаче, а Запад будет хвататься за свое лидерство

По словам пресс-секретаря президента, турбулентность в мире в ближайшее десятилетие может возрасти

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Турбулентность в мире в ближайшее десятилетие может только возрасти, потому что Запад будет хвататься за свое уплывающее лидерство. Однако Россия в любом случае будет сильнее, мудрее и богаче.

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Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360", отвечая на вопросы, каким будут мир и Россия через 10 лет.

"Если период этой всемирной трансформации, через которую мы проходим, затянется, турбулентностей может стать больше. Потому что коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство. А мы знаем, что они-то как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем для того, чтобы не отпустить вот это ускользающее лидерство. А это чревато различными конфликтами", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, какой будет Россия через 10 лет, пресс-секретарь президента ответил: "Она должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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