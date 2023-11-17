17 ноября, 07:15,
обновлено 17 ноября, 07:22

Песков назвал безумными обвинения в адрес России за якобы "ядерную риторику"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, РФ очень аккуратно относится к своему потенциалу

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Обвинения о якобы готовности Москвы развязать атомную войну абсолютно безумны, Россия очень аккуратно относится к своему потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

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"К сожалению, за последний год мы все чаще и чаще слышим такую безответственную ядерную риторику, мы слышим абсолютно безумные обвинения [в адрес] России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать наличие панических настроений из-за разговоров о ядерной войне.

"Россия, будучи огромной, мощной, сильной страной, она крайне ответственна в своем подходе к тому, чем она обладает. Всегда, знаете, как сильный человек очень ответственно относится к своей силе, так и любое мощное государство к своей мощи относится с большим вниманием и очень аккуратно. Но, к сожалению, даже вот такую риторику используют как инструмент в квазивойнах против нас", - пояснил Песков.

По его словам, с эмоциональной точки зрения все это может вызывать состояние внутреннего дискомфорта и истерики среди простых людей, которые плохо понимают нюансы политики и международных дел. "Но здесь, наверное, задача всех нас или в том числе и вас, если вы понимаете все нюансы, просто объяснять, что чаще всего это голословные заявления и просто безответственные слова", - обратился Песков к интервьюеру.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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