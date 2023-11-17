17 ноября, 07:23

Песков рассказал, что не лишился друзей из-за политических разногласий

Пресс-секретарь президента подтвердил, что убеждает некоторых приятелей вернуться в Россию

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что среди его друзей нет таких, с кем бы пришлось разрывать отношения из-за политических разногласий.

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"Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду", - поделился он в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Отвечая на вопрос, Песков подтвердил, что убеждает таких приятелей вернуться в Россию. "И я продолжу это делать", - заверил он. Говоря о том, что важнее - дружба с человеком или приверженность собственным взглядам, - представитель Кремля заметил: "Я, понимаете, все-таки не сомневающийся юнец".

"Я достаточно состоявшийся человек, [у меня есть] свое мировоззрение, своя идеология. И то, чем я занимаюсь, не допускает возможности каких-то колебаний. То есть если ты колеблешься, ты не можешь заниматься тем, чем я занимаюсь", - считает пресс-секретарь президента РФ.

По его оценке, в такой работе "надо быть железобетонно уверенным в себе". "Ну и потом, наверное, из моих друзей нет совсем таких, которые стали врагами. Да, есть те, кто придерживается других точек зрения, и я продолжу пытаться их переубедить", - резюмировал он.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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