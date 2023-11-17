Песков не согласился с фразой "цель оправдывает средства"

Пресс-секретарь президента России считает плохим тот цинизм, который равен бездушию и готовности жертвовать интересами людей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с фразой "цель оправдывает средства" и считает плохим тот цинизм, который равен бездушию и готовности жертвовать интересами людей. Такими оценками представитель Кремля поделился в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Я бы поспорил глубоко", - сказал он в ответ на вопрос об отношении к известной фразе, часто приписываемой Никколо Макиавелли.

Говоря о цинизме в политике, Песков отметил, что такой цинизм может быть разным. "Если цинизмом считать спокойный, сбалансированный, не истеричный, вдумчивый и прозорливый взгляд на происходящее, то - ну пусть будет такой цинизм. Тогда да, мы, наверное, циники. По крайней мере, стараемся сохранять вдумчивость, спокойствие на фоне того, что иногда происходит вокруг, по-другому просто нельзя", - пояснил пресс-секратарь.

"Если цинизм в плане бездушия, в плане хамства, в плане готовности жертвовать интересами людей ради достижения какой-то цели - то это не должно быть про нас. Это плохо", - заметил Песков.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова.